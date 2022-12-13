В Петербурге объявили победителей премии WHERETOEAT Russia

Главный приз вручили петербургскому ресторану Birch.

В пятницу, 7 апреля, в этнографическом музее Северной столицы стали известны победители X Национальной ресторанной премии Wheretoeat Russia. Главный трофей соревнования – антикварную серебряную чашу – передали из столичного заведения Twins Garden, которое победило в прошлом году, петербургскому Birch. Об этом пишет РБК.

Также ресторанам из города на Неве присудили третье, шестое и восьмое места. Их заняли Bourgeois Bohemians, Harvest и Frantsuza Bistrot. Ещё 5 мест достались московским заведениям, а последним стал ресторан Красноярска.

Кроме того, Северная столица отметилась в специальных номинациях. Так, кондитером года объявлен шеф-кондитер Bourgeois Bohemians Алексей Гребенщиков.

Ранее мы сообщили о том, что число объектов стрит-ретейла на Невском проспекте увеличилось на 66 за последние 6 лет

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)