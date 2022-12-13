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Число объектов стрит-ретейла на Невском проспекте увеличилось на 66 за последние 6 лет
Сегодня, 13:16
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Число объектов стрит-ретейла на Невском проспекте увеличилось на 66 за последние 6 лет

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38% точек относятся к заведениям общепита.

За последние 6 лет количество объектов стрит-ритейла на Невском проспекте возросло до 284, увеличившись на 66 точек. Об этом свидетельствуют данные аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

Эксперты отметили, что 38% объектов составляют кафе, рестораны и кондитерские. Аналогично ситуация складывается на Старо-Невском проспекте. В общей сложности заведений общепита стало 38 против 33 несколько лет назад. Кроме того, с 2017 года на Невском и Старо-Невском проспектах число продуктовых магазинов увеличилось с 4 до и с 13 до 21 точки соответственно. Особенный прирост произошёл в случае точек по продаже сладостей.

Уровень ротации вывесок на Невском составил 35%, а на Старо-Невском− 41%. Больше всего наружной рекламы исчезло в случае банков и-за переноса маркетинга в Сеть.

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Фото: Piter.TV

Теги: невский проспект, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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