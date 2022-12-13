В Выборгском районе Петербурга откроется бизнес-центр класса В+

Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.

В Выборгском районе Петербурга откроется БЦ класса В+. Застройщик City Solutions планируется ввести в эксплуатацию центр в III квартале текущего года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, а также специалситы прокладывают коммуникации. Здание будет девятиэтажным, с общей площадью в 19,2 тыс. кв. м. В City Solutions подчеркивают, что преимуществом центра будет гибкая планировка помещений.

Ранее ТРЦ Hollywood на Пионерской откроют к концу 2024 года. Объект станет крупнейшим в своём сегменте за последние 8 лет, обойдя по площади "Охта Молл".

Фото: Piter.tv



