ТРЦ Hollywood на Пионерской откроют к концу 2024 года

Объект станет крупнейшим в своём сегменте за последние 8 лет, обойдя по площади "Охта Молл".

В Северной столице продолжается возведение ТРЦ Hollywood. Открытие запланировано на IV квартал 2024 года. Об этом рассказала гендиректор консалтинговой компании Nikoliers Екатерина Аридова.

Отметим, что объект станет крупнейшим в своём сегменте за последние 8 лет, обойдя по площади построенный в 2016 году "Охта Молл". Он займёт 115 тыс. кв.м., а арендная площадь составит 60 тыс. кв.м. Общий объём инвестиций в проект достигнет 120 млн долларов.

Аридова подчеркнула, что на данный момент удалось договориться с арендаторами более 30% площадей комплекса. Решение о размещении на объекте своих магазинов приняли такие бренды, как "Золотое яблоко", "Рив Гош" и TeikaBoom. Последняя компания планирует основать в ТРЦ свой первый в городе на Неве развлекательный центр.

Ранее мы сообщили о том, что Orange Group продаёт свои активы в Петербурге.

Фото: nsc-proekt.ru