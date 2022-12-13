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Orange Group продаёт свои активы в Петербурге
Сегодня, 10:04
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Orange Group продаёт свои активы в Петербурге

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Компания перестанет владеть домом на улице Марата и ТРЦ Zebra.

Компания Orange group продаёт объекты недвижимости в Северной столице. Организации больше не будут принадлежать здание на улице Марата и ТЦ Zebra. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Объект в центре Петербурга на улице Марата находится в аренде одной из частных клиник и занимает площадь почти 7 тыс. кв.м. Предполагается, что стоимость здания составит 1,3 млрд рублей.

ТЦ, который находится во владении ООО "Адамсон Истейт", в свою очередь оценили в 950 млн рублей. Управлением занимается ООО "Априори", на которое зарегистрирован Orange group. Площадь объекта превышает 7 тыс. кв.м.

Ранее мы сообщили о том, что финская ЕКЕ продаёт свой последний российский проект в Петербурге.

Фото: citywalls.ru

Теги: orange group, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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