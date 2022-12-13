Финская ЕКЕ продаёт свой последний российский проект в Петербурге

Финская компания EKE приняла решение о продаже офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в Северной столице. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".
Объект на Лиговском проспекте перейдёт в собственность группы RBI. Есть вероятность, что комплекс будет переделан под апартаменты. С учётом того, что San Gally Park в данный момент реализован только на 30%, эксперты оценивают затраты на завершение строительства в 150 тыс. рублей за кв.м.
По данным аналитиков, стоимость сделки по продаже комплекса может варьироваться от 3 до 6 млрд рублей.
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Фото: Piter.TV
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