Динамика трафика ТЦ начала меняться в Петербурге

За январь показатель увеличился на 4,7% по сравнению с цифрами за аналогичный период 2022 года.

В январе 2023 года замечена динамика в трафике посещаемости торговых центров. Показатель уже вырос на 8%. Об этом пишет издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные компании 1С-Рарус.

Показатель "1С-Рарус Индекс" учитывает число посетителей на 1 тыс. кв.м. торговых площадей. Так, за первый месяц 2023-его он увеличился на 4,7% по сравнению с цифрами за аналогичный период 2022 года.

До этого динамика в годовом выражении фиксировалась только в отрицательном значении, добавляют эксперты.

Ранее мы сообщили о том, что доля пустых площадей стрит-ретейла в Петербурге упала до 8,4% в 2022 году.

Фото: Piter.TV