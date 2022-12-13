Доля пустых площадей стрит-ретейла в Петербурге упала до 8,4% в 2022 году

Удачнее всего продажи складывались в сфере общепита.

В 2022 году доля свободных площадей объектов уличной торговли снизилась на0,6 п. п., до 8,4%. Об этом сообщили аналитики NF Group, уточнив, что такая ситуация сложилась с увеличением потока туристов.

С января по декабрь прошлого года в Северной столице открылось на 17% больше объектов стрит-ретейла, чем закрылось. По словам руководителя отдела торговой недвижимости NF Group в Северной столице Анны Лапченко, 2022-ой стал годом восстановления после пандемии. Наибольшее число пустующих помещений наблюдалось в первом полугодии 2020 года.

Добавим, что удачнее всего продажи для городского стрит-ретейла кладывались в сфере общепита. Объем площадей таких объектов за прошлый год повысился на 2,5%.

Ранее мы сообщили о том, что за 2022 год на петербургский рынок зашли 5 иностранных брендов одежды и обуви.

Фото: Piter.TV