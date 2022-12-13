За 2022 год на петербургский рынок зашли 5 иностранных брендов одежды и обуви

Всего за 12 месяцев в Северной столице появилось 13 новых брендов и около 150 магазинов.

В период с января по декабрь 2022 года для покупателей в Петербурге стали доступны 5 иностранных брендов одежды и обуви. Рынок города пополнился итальянскими Loriata, Dan John, Ruck&Maul, а также британским Royal Rabbit и американским Guess Kids. Об этом сообщили представители консалтинговой компании Nikoliers.

Всего за прошедший год в Северной столице появилось 13 новых брендов и около 150 магазинов, около 50% которых специализируются на продаже одежды и обуви. Кроме того, 11% приходятся на детские товары, а ещё 10% – на товары для дома и интерьера.

Также представители Nikoliers напомнили, что во второй половине года петербургский ретейл пережил процесс замещения иностранных брендов, ушедших с российского рынка.

Ранее мы сообщили о том, что все магазины розничной сети "Лэнд" закрылись в Петербурге.

Фото: Piter.TV