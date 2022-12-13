Флагманский магазин Zara в центре Петербурга готовят к открытию

В "Доме Мертенса" на Невском проспекте откроется торговая точка под новым брендом.

На Невском проспекте начались работы по открытию магазина под новым брендом на месте флагманского Zara, который располагался в "Доме Мертенса" с 2008 года. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, на витринах уже можно заметить манекены, кроме того, внутри работают сотрудники. Вывеска Zara пока остаётся на месте.

Отметим, что сделку по продаже российских активов ретейлера Inditex одобрила правительственная комиссия. До конца весны 2023 года на месте закрывшихся магазинов заработают новые торговые точки. В частности, место Zara займёт магазин одежды Maag.

Ранее мы сообщили о том, что отечественные бренды начали осваивать петербургские ТЦ в начала года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)