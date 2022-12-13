Отечественные бренды начали осваивать петербургские ТЦ в начала года

В общей сложности за указанный период в Северной столице открыли 22 российских магазина одежды.

В период с января по март 2023 года в петербургских ТЦ произошло открытие 45-ти магазинов и заведений общепита, что превышает показатели I квартала 2022-ого на 25%. Основная активность (почти 50%) наблюдается на fashion-рынке. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Nikoliers, сообщает РБК.

В общей сложности за указанный период в Северной столице открыли 22 магазина одежды таких брендов, как Anna Pekun, 2Mood, Noun, Mustang, Lichi, Sarto Reale, Elis Fashion Rus, Giovanni Botticelli, Bogatto, Jeans Dean и другие. Компании заняли площади, ранее арендуемые зарубежными брендами.

Как отмечает директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова, все участники рынка постепенно адаптируются к текущей ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли завод по изготовлению оборудования для добывающих компаний.

Фото: Piter.TV

