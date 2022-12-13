В Петербурге открыли завод по изготовлению оборудования для добывающих компаний

На заводе будут производить подземное оборудование и системы телеметрии для строительства и эксплуатации скважин с аномально высоким пластовым давлением, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением.

В Петербурге открыли завод нефтегазового оборудования на Броневой улице. Об этом в четверг, 30 марта, пишет "РБК Петербург".

Инвестиции в строительство составили более 2,3 млрд рублей. Начало производства планируется в апреле. Ожидается, что запуск завода позволит повысить общую мощность производства на 40%. Освободившийся участок могут реконструировать под жильё или апартаменты.

На заводе будут производить подземное оборудование и системы телеметрии для строительства и эксплуатации скважин с аномально высоким пластовым давлением, стенды для проведения испытаний оборудования в газовой среде с высоким давлением, а также впервые в России интеллектуальные системы для мониторинга и дистанционного управления внутрискважинным оборудованием.

Ранее в Ленобласти введен в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола. Также предприятие планируется в 2023-2024 годах запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена.

Фото: piter.tv

