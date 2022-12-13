В Ленобласти введен в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола

Также предприятие планируется в 2023-2024 годах запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена.

В Ленобласти ввели в эксплуатацию завод по вторичной переработке полистирола. Он ежегодно будет превращать во вторичную гранулу до 6500 тонн полимерных отходов (более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов). Об этом сообщила пресс-служба ТЕХНОНИКОЛЬ.

Также предприятие планируется в 2023-2024 годах запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена. Суммарный объем инвестиций в строительство завода и запуск новых мощностей составит 480 млн рублей.

На заводе будут возвращать в производственный цикл фракции ПС (PS), ПВД (HPL), ПНД (HDPE), ПП (PP). Это различные рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов.

Фото: пресс-служба ТЕХНОНИКОЛЬ