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Все магазины розничной сети "Лэнд" закрылись в Петербурге
Сегодня, 12:40
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Все магазины розничной сети "Лэнд" закрылись в Петербурге

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Кроме того, в суд подан иск о банкротстве компании.

Все магазины премиальный сети "Лэнд", закрылись в Северной столице. Кроме того, суд вскоре рассмотрит иск о банкротстве компании. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Причиной банкротства сети стали долги, которые оцениваются в 111 млн рублей. Первые трудности возникли во время пандемии, а с началом СВО перебои с поставками оказались катастрофичными для компании. 

"Лэнд" считался одним из старейших сетевых магазинов в Петербурге  На пике развития он располагал 12-ю точками в городе. 

Ранее мы сообщили о том, что на Конюшенной площади появится новая платная автостоянка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: магазины, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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