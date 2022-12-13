Все магазины розничной сети "Лэнд" закрылись в Петербурге

Кроме того, в суд подан иск о банкротстве компании.

Все магазины премиальный сети "Лэнд", закрылись в Северной столице. Кроме того, суд вскоре рассмотрит иск о банкротстве компании. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Причиной банкротства сети стали долги, которые оцениваются в 111 млн рублей. Первые трудности возникли во время пандемии, а с началом СВО перебои с поставками оказались катастрофичными для компании.

"Лэнд" считался одним из старейших сетевых магазинов в Петербурге На пике развития он располагал 12-ю точками в городе.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)