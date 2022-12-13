На Конюшенной площади появится новая платная автостоянка

Размещение объекта одобрено КГИОП. Стоянка будет охраняться.

В центре Северной столицы на Конюшенной площади появится новая зона платной парковки. Как пишет "Деловой Петербург", размещение уже одобрено комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Объект будет возведён по заказу центра управления парковками Петербурга. Парковочную зону оградят, а также снабдят шлагбаумом, платёжными терминалами и охранным постом. Также стоянка будет оборудована табло с информацией о числе свободных парковочных мест.

Сроки строительства объекта не разглашаются.

Ранее мы сообщили о том, что мансардный этаж особняка Шафровой снесут в центре Петербурга.

Фото: Pxhere