Мансардный этаж особняка Шафровой снесут в центре Петербурга

КГИОП не одобрил соответствие объекта режиму зон охраны.

Мансардный этаж особняка Шафровой на Ординаной улице будет снесён в связи с несоответствием режиму зон охраны. Решение приняли в городском КГИОП, пишет "Деловой Петербург".

Основная причина демонтажа заключается в несогласованном ремонте. После проведённых в 2022 году проверок оказалосьь, что ведомство не давало одобрение на его проведение. с февраля 2021 года здание использовали для организации креативного образовательного пространства для занятий точными науками.

Напомним, что особняк принадлежал дочери генерал-майора по флоту Павла Шафрова Любови. Его построили 1888 году, в советское время начали использовать для размещения дошкольных методических кабинетов. Позже, после проведения капитального ремонта, там находились учебные мастерские.

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Фото: Citywalls.ru