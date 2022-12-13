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Мансардный этаж особняка Шафровой снесут в центре Петербурга
Сегодня, 12:51
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Мансардный этаж особняка Шафровой снесут в центре Петербурга

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КГИОП не одобрил соответствие объекта режиму зон охраны.

Мансардный этаж особняка Шафровой на Ординаной улице будет снесён в связи с несоответствием режиму зон охраны. Решение приняли в городском КГИОП, пишет "Деловой Петербург".

Основная причина демонтажа заключается в несогласованном ремонте. После проведённых в 2022 году  проверок оказалосьь, что ведомство не давало одобрение на его проведение. с февраля 2021 года здание использовали для организации креативного образовательного пространства для занятий точными науками. 

Напомним, что особняк принадлежал дочери генерал-майора по флоту Павла Шафрова Любови. Его построили 1888 году, в советское время начали использовать для размещения дошкольных методических кабинетов. Позже, после проведения капитального ремонта, там находились учебные мастерские. 

Ранее мы сообщили о том, что в этом году в Петербурге внедрят региональный инвестиционный стандарт.

Фото: Citywalls.ru

Теги: историческое наследие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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