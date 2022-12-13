В этом году в Петербурге внедрят региональный инвестиционный стандарт

Открытые отчеты о эффективности РИС отсутствуют.

В наступившем году в Петербурге внедрят региональный инвестиционный стандарт (РИС). С его помощью будут привлекать инвестиции в высокотехнологичные отрасли в городе. Также разработанный Минэкономразвития РФ РИС стандартизирует работу с инвесторами, пишут "Ведомости".

Этот стандарт уже ввели в Москве, Московской, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской и других субъектов. При этом открытые отчеты о его эффективности отсутствуют. Эксперты отмечают, что сейчас в Петербурге уже сформировано большинство ключевых элементов РИС. Речь идет об инвестиционной декларации, инвесткарты, своде инвестиционных правил и алгоритмов.

Ранее в Ушково построят 16 корпусов курортно-оздоровительного комплекса. Проект комплекса уже согласовали с КГИОП.

Фото: Piter.tv

