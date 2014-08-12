В Ушково построят 16 корпусов курортно-оздоровительного комплекса

Проект комплекса уже согласовали с КГИОП.

В Курортном районе Петербурга возведут курортно-оздоровительный комплекс площадью почти 12 тысяч квадратных. В поселке Ушково у дачи фон Дорна появятся 16 корпусов, 14 из которых жилых, а еще два общественно-деловых, с площадью застройки до 700 квадратных метров каждый. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет "Деловой Петербург".

На пересечении Приморского шоссе и Пионерской улицы ранее был детский санаторий "Чайка". Проект комплекса уже согласовали с КГИОП. Эксперты оценили, что инвестиции в проект составляют 2,5-3 млрд рублей. Ожидается, что проект будет востребован в связи с закрытием границ с рядом стран.

Ранее складской комплекс в Московском районе Петербурга выставили на продажу. Площадь объекта составляет 5 га. Поблизости к нему находятся съезды с Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, 2 развязки КАД и ЗСД. Внутри комплекса расположены участки по 4,6 и 0,3 га, офисно-складское здание площадью 3,2 тыс. кв.м. На объекте организовано водоснабжение, теплоснабжение и канализация.

Фото: Piter.tv

