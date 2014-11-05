Складской комплекс в Московском районе Петербурга выставили на продажу

Торги в начале февраля организует АО "Российсикий аукционный дом" по поручению "Газпромбанка".

Складской комплекс в промзоне "Предпортовая" (Московский район Северной столицы) выставлен на торги. Аукцион в начале февраля организует АО "Российсикий аукционный дом" по поручению "Газпромбанка". Об этом сообщила пресс-служба "РАД".

Площадь объекта составляет 5 га. Поблизости к нему находятся съезды с Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, 2 развязки КАД и ЗСД. Внутри комплекса расположены участки по 4,6 и 0,3 га, офисно-складское здание площадью 3,2 тыс. кв.м. На объекте организовано водоснабжение, теплоснабжение и канализация. Большая часть задний сдаётся в краткосрочную аренду.

Начальная цена контракта составляет 300 млн рублей. Подать заявки на участие в аукционе можно до 31 января.

Ранее мы сообщили о том, что торги по 25 объектам Апраксина двора пройдут до конца года.

Фото: Пресс-служба АО "Российсикий аукционный дом"