Торги по 25 объектам Апраксина двора пройдут до конца года

Общая площадь лотов составляет почти 18 тыс. кв. м.

До конца 2022 года 25 объектов Апраксина двора в Северной столице выставят на торги. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета имущественных отношений (КИО).

Общая площадь лотов составляет 17,9 тыс. кв. м. По состоянию на конец января-начало февраля на торги уже выставлено более 20 объектов "Апрашки" площадью 12,5 тыс. кв. м. Их начальная цена была снижена на 25% ради поддержки малого и среднего бизнеса.

На данный момент городской Фонд имущества уже передал арендаторам 47 объектов, общая площад которых поставила 13 тыс. кв. м. Средняя арендная ставка достигает 1050 рублей за кв. м.

Ранее Бастрыкин поручил проверить бездействие Смольного по сохранению Апраксина двора.

Фото: Piter.TV