Петербург вступает в эпоху магазинов нового формата

Магазины-гибриды: готовка и кафе на 130 квадратах.

Граница между продуктовым магазином, кафе и точкой быстрого питания в Петербурге становится всё тоньше. Крупные сети осваивают формат ultra-convenience — "ультраудобные" магазины площадью 100–200 кв. метров. Их ассортимент уже, чем в супермаркете, но он плотно привязан к конкретному месту: вокзалу, аэропорту, деловому центру или жилому кварталу. Магазин встраивается в ежедневный маршрут и конкурирует уже не только с соседней сетью, но и с кофейней, пишет ДП.

Движение в эту сторону подталкивает рынок готовой еды. По прогнозу INFOLine, в 2026 году продажи готовых блюд в российской рознице вырастут на 17%, превысив 1,3 трлн рублей, а их доля в обороте продовольственного ретейла достигнет 4,1%. Александр Нигматуллин, директор по операциям и развитию формата "Select Перекрёсток", подчеркнул: это уже не тренд, а стандарт рынка.

Новой площадкой для тестирования этой модели стал Балтийский вокзал, где открылся супермаркет на 130 кв. метров. В аэропорту Пулково уже работают две точки формата, но там ассортимент составляет около 1 тыс. позиций — в основном вода и еда на вынос. На вокзале матрица расширена до 3,5 тыс. наименований: здесь рассчитывают не только на пассажиров, но и на горожан, которые по пути купят продукты на работу или домой.

Экономика таких точек строится на проходимости — целевой показатель 1,5–2 тыс. посетителей в день. В Пулково эти цифры уже достигнуты. По словам Нигматуллина, около 40% оборота приходится на кафе и готовую еду. На вокзале эта доля может быть ещё выше. Кофе становится одним из ключевых товаров, поэтому время его приготовления не должно превышать двух минут. Технологии помогают контролировать процесс: телеметрия кофемашин и компьютерное зрение для мониторинга полок.

В 2027 году сеть планирует открыть не менее 15 новых точек в Москве и Петербурге. В Северной столице интересуются локациями на Московском вокзале и в центре города. Компактные магазины выходят за пределы транспортных узлов в деловые центры, стрит-ретейл и жилые комплексы. Здесь ставка делается на постоянную аудиторию, которая несколько раз в неделю проходит одним и тем же маршрутом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)