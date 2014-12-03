  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в Max
Сегодня, 11:30
30
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Магазины с осени будут обязаны принимать подтверждение возраста в Max

0 0

Некоторые магазины уже внедрили подтверждение возраста и льгот через Max. 

Подтверждение возраста через национальный мессенджер Max с 1 сентября  2026 года должно быть доступно во всех магазинах России. Соответствующее заявление сделали представители федерального правительства в тексте документа, с которыми ознакомились журналисты. Уточняется, что с помощью российского приложения в торговых точках можно будет удостоверить личность, а также подтвердить право на льготы, воспользоваться программой лояльности. Правительственный документ обязывает компании обеспечить такую техническую возможность для клиентов к осени. Однако в стране покупатели сами будут решать, какой именно способ предъявления документов им удобнее - электронный, цифровой или бумажная версия.

В России растет спрос на продукты из Южной Кореи.

Фото:Piter.tv

Теги: max, магазины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии