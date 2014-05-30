Белгородский губернатор Гладков объяснил отсутствие пуш-уведомлений в Max

Вячеслав Гладков сообщил о причинах проблемы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира с местными жителями рассказал о причинах отсутствия оповещений о ракетной опасности в национальном мессенджере Max. Российский чиновник заметил, что через мессенджер "невозможно обеспечить пуш-уведомления", так как программное обеспечение выходит там на иностранных производителей, что противоречит всему подходу работы. При этом на текущий момент отсутствие своевременных оповещений граждан об оперативной обстановке власти называют одной из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье.

Вся система оповещений у нас выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА. Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеславн Гладков не смог назвать сроки, в течение которых проблема с пуш-уведомлениями в Max будет решена. Однако на текущий неделе у главы региона запланирована рабочая поездка в Москву, в рамках которой он обсудит ситуацию с коллегами из федерального правительства.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков