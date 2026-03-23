Никто из гражданских лиц или бойцов Росгвардии не пострадал.

Российские представители из спецназа Росгвардии ликвидировали украинский беспилотник, который атаковал гражданское население в ходе рабочей встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с населением региона. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что сотрудники незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия, благодаря чему удалось поразить БПЛА противника. В результате сбитый дрон сдетонировал в воздухе.

В ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов... пресс-служба Росгвардии

Напомним, что военнослужащие из армии киевского режима практически ежедневно обстреливают приграничные регионы с Россией. С августа 2024 года на территории Белгородской области действует режим проведения контртеррористической операции (КТО). Власти признали обстановку чрезвычайной ситуацией федерального характера.

В Белгородской области создадут антидроновые коридоры.

