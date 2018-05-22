В Белгородской области создадут антидроновые коридоры

Вячеслав Гладков сообщил о том, что регион переймет опыт Донбасса и Новороссии.

Антидроновые коридоры (навесы из сетей над дорогами) для безопасного передвижения жителей приграничья в условиях атак со стороны Вооруженных сил Украины создадут местные власти на территории Белгородской области по примеру Донбасса и Новороссии. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник заметил, что такая работа будет непростой, так как вдоль проезжих частей проходит сложный рельеф, а под землей находятся коммуникации. Кроме этого в приграничных земля не прекращаются обстрелы со стороны противника.

Изучим опыт по строительству антидроновых коридоров. И как только погода позволит, сойдет снег, подсушится земля, когда сможем - начнем выполнять работу по установке опор, затем натягивать сетью, создавая безопасные коридоры по передвижению наших жителей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков