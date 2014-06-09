Житель Белгородской области отказался подвезти Гладкова после поломки поезда

Вячеслав Гладков полагает, что местный житель имеет какую-то обиду на администрацию.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам о ситуации, которая произошла с ним после возвращения в регион из командировки. Российский чиновник объяснил, что его поезд сломался. В результате ему пришлось обратиться на за помощью к местному жителю. Однако водитель отказался подвозить попутчика. Вячеслав Гладков заметил, что железнодорожный состав остановился недалеко от административного центра, но найти машину для возвращения в город глава региона не смог. Он заметил, что его отказался подвозить шофер, который живет, вероятно, в одном из близлежащих сел.

Представился, попросил доехать до железнодорожного переезда, мне кажется, там метров 600-700 было, недалеко - переезд был закрыт, там уже ждала машина, которую на спасение прислал Олег Александрович Медведев, глава Яковлевского округа. Местный житель отказался подвезти. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков предположил, что такое поведение мужчины может быть связано с какой-то обидой на местные власти. Он дал поручение главе Яковлевского округа съездить к белгородцу и узнать причины такого поведения.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков