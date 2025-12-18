ВСУ чаще стали атаковать беспилотниками россиян в военной форме.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил местных жителей из приграничных с Украиной населенных пунктов не носить камуфляжную или военную форму. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник заметил, что население в камуфляже часто подвергается атакам со стороны противника.

Хотел обратиться ко всем жителям наших прифронтовых, приграничных муниципальных образований, к тем жителям, которые живут особенно в 25-километровой зоне, или тем, кто по служебной или иной необходимости приезжают в прифронтовую территорию. Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зеленую форму. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Известно, что за последние дн фиксируется рост количества нападений Вооруженных сил Украины с использованием FPV-дронов на мирное население в России. В основном целями армии киевского режима становятся граждане, одетые в камуфляжную форму. Вячеслав Гладков заметил, что враг все еще находится рядом, поэтому может нанести удар в любую минуту и сделать это коварным способом.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков