Гладков сообщил о серьезных повреждениях после обстрела Белгорода

В Белгородской области фиксируются проблемы в подаче электроэнергии, воды и тепла из-за ударов ВСУ.

В результате ночного обстрела административного центра в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины местная энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Ранее мэр города говорил о перебоях в подаче пользователям электроэнергии, а также водо- и теплоснабжения.Глава российского региона отметил, что в настоящее время ремонтные и аварийные бригады решают большой объем вопросов, сотрудники экстренных служб находятся на рабочих местах.

У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в 23:51 часа вечера 5 февраля Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском округе, а также Шебекино и Шебекинском округе. Спустя пятнадцать минут российский губернатор объявил об отмене режима ракетной опасности.

В Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков



Белгород подвергся обстрелу в ночь на 6 февраля. Вскоре после атаки мэр Валентин Демидов сообщил, что никто не пострадал. Кроме того, он рассказал о серьезных повреждениях в инфраструктуре и сбоях в подаче электроэнергии, теплоснабжения и воды.

Ранее, 3 февраля, Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду и Белгородской области, в результате которого серьезные повреждения получил энергообъект. По его данным, обошлось без пострадавших.