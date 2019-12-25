  1. Главная
В Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей
Сегодня, 10:15
47
Вячеслав Гладков и оперштаб региона раскрыли подробности о состоянии раненых.

Беспилотное летательное устройство Вооруженных сил Украины атаковало частный дом, расположенный на территории российского поселка Октябрьский Белгородского округа в Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по региону. Известно, что пострадавшими считаются двое местных жителей. Медики указали, что женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями спины, головы, ноги и плеча бригадой скорой помощи госпитализировали в клиническую больницу. Пациента-мужчину с баротравмой сотрудники СМП отправили в городскую больницу под номером два. По данным главы региона, в доме жилом здании повреждены крыша, остекление и фасад дома. 

Эвакуация тысяч жителей: ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

