Эвакуация тысяч жителей: ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища

Губернатор Гладков предупредил о возможном разрушении гидросооружения и угрозе подтопления приграничных территорий.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, вызвавший повреждения гидротехнического сооружения. Власти региона начали экстренную эвакуацию жителей приграничных территорий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Эвакуационные мероприятия затрагивают жителей села Безлюдовка, поселка Новая Таволжанка и микрорайона Титовка в Шебекино. По предварительным оценкам, под угрозой затопления оказались территории, где проживает около тысячи человек.

Власти организовали вывоз граждан в пункты временного размещения в Белгороде. Режим контртеррористической операции действует в регионе с августа 2024 года, а обстановка официально признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Фото: Telegram / Настоящий Гладков