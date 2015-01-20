Эксперты прокомментировали отмену встречи Трампа и Путина в Будапеште

Телеграмеры считают, что Трампу нечего предложить России на переговорах.

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште: практически одновременно Вашингтон ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Причины такого решения прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста полагают, что Трампу нечего предложить России на переговорах, сколь угодно прямых, а РФ, как ранее заявляли все имеющие отношение к процессу лица, стоит на прежних позициях. Для перемирия ВСУ должны очистить контролируемые ими части российских регионов. Должна быть создана зона безопасности. Должны быть приняты конкретные, понятные и выполнимые обязательства с четкими сроками по проведению выборов и смене режима. Должны быть приняты обязательства по внеблоковому статусу и сокращению ВСУ. Здесь нет пространства для торговли, эти меры – единственная гарантия невозобновления войны в обозримой перспективе, подчеркнули телеграмеры.

Но Трамп на них не может согласиться в том числе и в силу неготовности к кризису внутри НАТО, который неизбежен в случае, если США примут российскую позицию. Ну и собственные "ястребы" никуда не делись. Поэтому надо снова давить, очередным набором санкций. Отдельно заметим, что учитывая наличие секторальных санкций против российской нефтянки, попадание в санкционный лист уже "Лукойла" и "Роснефти" персонально ничего для них не меняет. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere