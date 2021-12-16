Эксперты прокомментировали назначение нового премьер-министра Японии

Санаэ Такаити известна как прагматичная, дисциплинированная и идеологически последовательная политик.

Накануне японский парламент принял решение о назначении нового премьер-министра. Им впервые в истории страны стала женщина - Санаэ Такаити, ближайшая сподвижница покойного Синдзо Абэ. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", память о дружеских отношениях между ее политическим наставником и Владимиром Путиным не должны нас вводить в заблуждение. Новая глава японского кабинета придерживается жестких правоконсервативных взглядов и делает ставку не на диалог с Москвой, а на укрепление альянса с США и курс на военную независимость Японии.​

Такаити известна как прагматичная, дисциплинированная и идеологически последовательная политик. Ей 64 года, она любит рок и спорткары, ратует за развитие микроэлектроники, искусственного интеллекта и космической программы. Но и к национальным традициям относится с почтением: в прошлом она лично посещала храм Ясукуни, где чтят павших за императора и Великую Японию. А теперь ограничивается личными подношениями во избежание дипломатических скандалов с представителями тех стран, с которыми они воевали, уточнили телеграмеры.

На посту премьер-министра Такаити намерена продолжить линию Абэ в части укрепления обороноспособности. Она ратует за пересмотр послевоенной девятой статьи Конституции, ограничивающей право страны на самооборону и увеличение военного бюджета. В отношениях с Россией перемен не ожидается: вопрос Курильских островов останется в повестке, а санкционная политика будет сохранена. В японских СМИ госпожу Такаити уже называют "железной леди на спорткаре" - и этот образ, похоже, отражает суть новой эпохи в японской политике. Telegram-канал "Мейстер"

