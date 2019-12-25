Страны ЕС хотят изменить правила членства в союзе: мнение экспертов

Это может ускорить евроинтеграцию Украины, Молдавии и Черногории.

ЕК и некоторые страны ЕС хотят изменить правила членства в союзе, что может ускорить евроинтеграцию Украины, Молдавии и Черногории, пишет Politico. Идея в том, чтобы не давать новым членам права вето, а право голоса новым членам дадут, когда примут поправки о переходе на квалифицированное большинство при голосовании. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Авторы даже не скрывают, что это лишь тактический прием для скорейшего приема новых членов, поэтому эксперты полагают, что присоединение двух стран в нынешнем виде может иметь лишь военные цели.

В Венгрии, очевидно, понимают не только этот момент, но и то, что авторы инициативы не скрывают желание глубокой трансформации ЕС, где единодушие во мнении членов хотят заменить диктатом мнения большинства. Это совсем не то, что выбирали не только венгры, но и многие другие европейские народы, голосуя за членство в ЕС. А значит, Будапешт, да и некоторые другие страны, вряд ли одобрят подобные поползновения. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere