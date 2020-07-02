  1. Главная
Эксперты прокомментировали кражу драгоценностей из Лувра
Сегодня, 12:02
Эксперты прокомментировали кражу драгоценностей из Лувра

Как показала ситуация, французская полиция, где по всему городу, включая центр, патрули, в том числе "тяжелые", с автоматическим оружием и в броне – со своими задачами не справляется. 

Дерзость кражи драгоценностей из Лувра 19 октября говорит о том, что система безопасности музея была злоумышленникам хорошо известна, иначе бы они не смогли так точно попасть в промежуток между отключением сигнализации и заходом посетителей в зал, откуда была совершена кража. Такие мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер", добавив, что соучастников надо искать среди персонала и охраны.

И ни патрули, ни истошно завывающие сирены полицейских машин, которые в центре Парижа можно услышать за день больше, чем в Москве за месяц, злодеев не напугали, не говоря об остановили.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

