Эксперты прокомментировали кражу драгоценностей из Лувра

Дерзость кражи драгоценностей из Лувра 19 октября говорит о том, что система безопасности музея была злоумышленникам хорошо известна, иначе бы они не смогли так точно попасть в промежуток между отключением сигнализации и заходом посетителей в зал, откуда была совершена кража. Такие мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер", добавив, что соучастников надо искать среди персонала и охраны.

Эксперты также подчеркнули, что, как показала ситуация, французская полиция, где по всему городу, включая центр, патрули, в том числе "тяжелые", с автоматическим оружием и в броне – со своими задачами не справляется.

И ни патрули, ни истошно завывающие сирены полицейских машин, которые в центре Парижа можно услышать за день больше, чем в Москве за месяц, злодеев не напугали, не говоря об остановили. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere