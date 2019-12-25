Эксперты прокомментировали визит в Москву нового президента Сирии

Особенностью российской политики в исламском мире всегда была способность находить общий язык и точки соприкосновения с большинством значимых игроков.

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву и всретился с Владимиром Путиным. Как отмечают экспеты Telegram-канала "Мейстер", особенностью российской политики в исламском мире всегда была способность находить общий язык и точки соприкосновения с большинством значимых игроков. Так, например было в Ираке, где пост-саддамовское правительство начало покупать российское оружие, в Ливии, где рабочие отношения были у России и с Каддафи и есть сейчас с некогда одним из главных противников Каддафи - Хафтаром.

Телеграмеры подчеркнули, что Россия одна из очень немногих стран, кто одновременно имеет рабочие отношения с Израилем, Ираном, Турцией и монархиями Залива.

Установление их с новым руководством Сирии было вопросом техники и времени. Это не зачеркивает историю дружбы Москвы с домом Асадов и обязательств перед Башаром Асадом, которого наши спасли, вывезя в Россию. Но и не отменяет возможностей работы на будущее. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere