Первый транзитный рейс отправился из Китая в Европу по СМП: мнение экспертов

Из Китая в Великобританию через СМП успешно прошел первый транзитный контейнерный рейс, сообщил "Росатом". Кроме того, как заявил глава корпорации Алексей Лихачев, контейнерные грузоперевозки между Россией и КНР по СМП в этом году могут впервые превысить 400 тыс. тонн, что более чем вдвое больше, чем в 2024 году. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Несмотря на значимый рост, это может показаться не таким уж и большими достижением, ведь грузоперевозки по СМП в 2024 году составили почти 39 млн тонн, считают эксперты. Однако нужно понимать, что почти весь их объем был связан с сырьевым экспортом РФ.

Однако тут налицо и обкатка маршрута в Европу со стороны китайской "фабрики мира" и рост перевозок в контейнерах – это способ перевозки, более подходящий для ценных грузов и сложных маршрутов. Что крайней важно для нашего международного позиционирования СМП – за китайцами потянутся и другие. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт ОСК (носит иллюстративный характер)