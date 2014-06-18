Решение стало неожиданным и вызвало много критики.

Макрон вновь назначил премьер-министром Себастьена Лекорню, который ранее подал в отставку в начале октября. Решение стало неожиданным и вызвало много критики — как со стороны оппозиции, так и собственных союзников Макрона, уточнил Telegram-канал "Мейстер".

Как считают авторы поста, такой шаг показывает ограниченный выбор в команде президента Франции и его опасения передавать пост премьера кому-либо из оппозиции. Макрону предстоит вести сложную борьбу за свое президентство, балансируя между разнообразием оппозиционных сил и собственной слабой поддержкой. Отсутствие единой альтернативы усложняет поиск решений и ведет к постоянным конфликтам, отмечают телеграмеры.

Кроме того, политическая нетерпимость во французском обществе сильно выросла. Такая атмосфера подогревалась и использовалась Макроном и его командой для удержания власти и борьбы с президентскими амбициями Марин Ле Пен. Теперь эта стратегия приносит обратный эффект, создав кризис доверия режиму Макрона. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.TV