Эксперты прокомментировали новые соглашения РФ и Казахстана

Россия и Казахстан заключили два важных соглашения: меморандум о строительстве магистрального газопровода мощностью 10 млрд кубометров в год, а также об увеличении переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ (вероятно, с 9 до примерно 13 млрд кубометров в год). Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Тема газопровода в Казахстан не нова и часто рассматривалась в разрезе трассировки "Силы Сибири-2", однако сейчас обретает пусть меньшее, но самостоятельное наполнение, уверены авторы поста. Маршрут, судя по предыдущим дискуссиям, пойдет из Барнаула на север соседнего государства. Что выгодно всем – казахи газифицируют свои области, а Россия, кроме барышей от экспорта, даст газ на юг Алтайского края - уровень газификации региона чуть выше 30%. Рубцовск (140+ тысяч человек) и другие города края, чья газификация постоянно откладывалась, этот план явно оценят.

Что касается переработки газа, то это прямо означает модернизацию оренбургского предприятия – лишних мощностей такого размера там нет. Это хорошо само по себе, но говорит также о другом – Казахстан доверяет России и доволен сотрудничеством с ней в нефтегазе, и не стремится отвязаться от российской инфраструктуры. Telegram-канал "Мейстер"

