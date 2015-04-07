Конституционный суд упростил кандидатам работу над ошибками при регистрации

Конституционный суд России обязал избирательные комиссии давать кандидатам возможность исправить недочёты в заявлении о согласии баллотироваться. Если человек устранит ошибки и оформит документ по требованиям закона, отказ в регистрации больше не допускается. Такое решение КС принял по жалобе бывшего муниципального депутата Петербурга Кирилла Волкова.

В 2024 году Волкова выдвинули в совет округа Ланское от партии "Справедливая Россия". Однако избирком отказал ему в регистрации, потому что в заявлении он не указал, что уже является депутатом округа Оккервиль. Комиссия предупредила его о недочёте, мужчина быстро его исправил и внёс уточнения. Но комиссия посчитала это новым документом, поданным с нарушением сроков, и отказала. Суды поддержали такое решение.

Тогда Волков обратился в Конституционный суд и заявил о "недопустимом бюрократизме". Он подчеркнул, что ни закон, ни рекомендации ЦИК не регулируют форму таких уточнений, поэтому комиссии могут толковать правила произвольно.

КС встал на сторону заявителя. Суд разъяснил: действующие нормы не запрещают кандидату дополнять или даже заменять поданные документы (кроме подписных листов). Выбор способа исправления остаётся за самим кандидатом. Избиркомы должны не только проверять документы, но и защищать избирательные права людей. Отказ в регистрации в таких случаях недопустим.

Волков также имеет право на компенсацию. Её размер определит Приморский районный суд Петербурга.

