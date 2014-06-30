Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана об урегулировании конфликта: мнение экспертов

ХАМАС начнет отдавать заложников, а ЦАХАЛ – отводить войска на желтую линию.

Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана об урегулировании конфликта: ХАМАС начнет отдавать заложников, а ЦАХАЛ – отводить войска на желтую линию (за ним пока останется 53% сектора). Трамп в интернете уже рассказывает о переполняющей его гордости и готовности посетить Ближний Восток в эти выходные. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", президент США уже готовится записать себе в актив новую "завершенную" войну.

Телеграмеры подчеркнули, что в результате соглашения Нетаньяху получит заложников, чье (не)освобождение было триггером протестных акций против него, а ХАМАС – отведение войск противника и освобождение палестинцев из израильских тюрем. Вместе с тем пока непонятно, что будет дальше, ведь ключевые пункты плана ХАМАС не принял – ни разоружатся, ни самоликвидироваться он не согласен.

Учитывая отношение Израиля и западных стран к ХАМАС, без этого дальнейший прогресс в реализации плана кажется проблематичным. Впрочем, главным выгодоприобретателем соглашения стал не Израиль и не ХАМАС, а население сектора Газа, измученного войной – даже краткая передышка в боевых действиях для людей, зачастую лишенных базовой инфраструктуры, уже благо. Telegram-канал "Мейстер"

