На базе платформы "Россия — страна возможностей" создадут Институт социальной архитектуры

На базе платформы "Россия – страна возможностей" появится Институт социальной архитектуры. Об этом на II Международном симпозиуме "Создавая будущее" рассказал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. По его словам, новая структура будет призвана прогнозировать социальные изменения, заниматься социальным моделированием и проектированием, подчеркнули авторы Telegram-канала "Мейстер".

В июне этого года на ПМЭФ сегодняшний именинник Владимир Путин заявил, что он не меняет мировой порядок: он формируется сам, а Россия лишь помогает его оформлять. Как полагают авторы поста, сейчас весь мир и Россия, в частности, находится на этапе бурных перемен. Меняются границы, технологический уклад, социальные нормы.

И пока мы можем только догадываться какими будут Россия и мир лет через 10-15. Однако заниматься таким прогнозированием и пытаться влиять на изменения необходимо, поскольку за этим переменами скрываются как возможности, так и риски. Моделировать изменения и пытаться точечно корректировать ситуацию необходимо, если мы хотим, чтобы изменения принесли благо всему нашему обществу. Telegram-канал "Мейстер"

