Урожай зерновых в РФ может достичь 135 млн тонн: мнение экспертов

В августе урожай зерновых и зернобобовых культур текущего года оценивался в 130-131 млн тонн. Сейчас начало октября, результаты становятся все яснее: как информирует Telegram-канал "Мейстер", на встрече с президентом вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал в качестве прогнозной цифру в 135 млн тонн, то есть чистый третий урожай после успехов 2022 и 2023 годов.

Экспорт зерна при этом сократился, уточняют авторы поста.

В целом же отметим, что такой результат с довольно жесткими условиями – южные регионы России в этом году были охвачены засухой – это выдающийся успех с заявкой на продолжение. Так что без хлеба точно не останемся. Telegram-канал "Мейстер"

