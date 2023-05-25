Эксперты прокомментировали бюджетный кризис во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, который уже распускал парламент в 2024 году после поражения своей партии на выборах в Европарламент, старается избежать повторения этой меры.

Политический кризис во Франции стал еще острее из-за споров о бюджете на 2026 год. Новое правительство под руководством Габриэля Лекорню, проработавшее всего 27 дней, не получило поддержки парламента. План Лекорню по сокращению дефицита бюджета через урезание расходов и повышение налогов для богатых был отвергнут, это и привело к отставке кабинета министров. Кризис во Франции явно затягивается, а принятие бюджета в разумный срок под угрозой. Это усилит политическую нестабильность, вызовет новые массовые протесты и может привести к роспуску парламента и досрочным выборам, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который уже распускал парламент в 2024 году после поражения своей партии на выборах в Европарламент, старается избежать повторения этой меры. Однако он не исключает нового роспуска, если парламент будет продолжать блокировать работу правительства и мешать принятию бюджета. Новые внеочередные выборы парламента переносит политический кризис в 2026 год. При этом Макрон не сможет баллотироваться на третий срок, уточняют авторы поста. Возможность смены власти повышает ставки для всех политических игроков, заставляя противников Макрона действовать более активно и жестко.

Кстати, Себастьен Лекорню до своего ухода с поста главы правительства считался одним из самых популярных макронистов. Так что быстрый маневр Лекорню может быть связан и с началом подготовкой собственной президентской кампании. Некая пауза в отношениях нужна ему, чтоб отстраниться от непопулярного Макрона и достроить собственный политический бренд. Так это или не, но кризис во французской политике явно проявляется не только во взаимодействии между партиями, но и внутри самой команды макронистов, которую также дробит внутреннее напряжение и конкуренция. Telegram-канал "Мейстер"

