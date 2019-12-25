Конгресс США заблокировал поставки двигателей для турецкого истребителя KAAN

В первый срок Трампа Турцию решили исключить из программы производства истребителя F-35, где Анкара была очень важным партнером.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о приостановке конгрессом США выдачи экспортных лицензий на двигатели F110, которые Турция рассчитывала купить для своего перспективного истребителя KAAN. Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", Трамп и Эрдоган лично друг к другу относятся неплохо, но отношениям Турции и США это не способствует.

В первый срок Трампа Турцию решили исключить из программы производства истребителя F-35, где Анкара была очень важным партнером. Это решение, принятое при Трампе, было окончательно утверждено при Байдене, что показывает общность векторов американской администрации в ряде вопросов, уточняют авторы поста.

Нет, мы не будем прогнозировать неизбежного склонения Турции к сотрудничеству с Россией (от этого соблазна наверняка и без нас много кто не удержится). Но вот еще раз осознать, насколько сложны отношения между лидером НАТО и страной со второй в НАТО сухопутной армией – очень даже стоит. И это отнюдь не единственная трещина в блоке, которые будут углубляться и дальше, учитывая, что экономическая обстановка не становится проще, а следование в фарватере США обходится дорого. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Минздрав рассказал о планах по реформе ОМС.

Фото: Pxhere