Минздрав рассказал о планах по реформе ОМС: мнение экспертов

Система получит возможность контролировать саму себя.

В Госдуму внесен законопроект, который может серьезно изменить баланс в системе здравоохранения. Инициатива предлагает наделить глав регионов правом передавать функции страховых медицинских организаций (СМО) территориальным фондам обязательного медстрахования (ТФОМС), информрует Telegram-канал "Мейстер".

Сейчас СМО выполняют роль независимого внешнего контролера, уточнили телеграмеры. Они проводят экспертизы качества лечения, разбирают жалобы и защищают права пациентов в спорах с медучреждениями. Передача этих полномочий ТФОМС, которые, как и больницы, входят в региональную вертикаль власти и подчиняются тем же чиновникам, создает очевидный конфликт интересов. Фактически, система получает возможность контролировать саму себя.

С одной стороны, подобный шаг можно рассматривать как попытку оптимизировать управление и усилить роль регионов в сфере здравоохранения. Однако многие эксперты видят в этом серьезные риски. Устранение независимого арбитра может привести к тому, что выявление врачебных ошибок и дефектов оказания помощи станет для местных властей невыгодным, так как это будет ухудшать официальную отчетность. Telegram-канал "Мейстер"

