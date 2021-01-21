Эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2026-2028 годы

Правительство, несмотря на кредитно-финансовую турбулентность и жесткую ДКП, сохранило финансирование стратегических направлений в рамках достижения национальных целей.

В проекте бюджета на 2026-2028 годы правительство, несмотря на кредитно-финансовую турбулентность и жесткую ДКП, сохранило финансирование стратегических направлений в рамках достижения национальных целей, полагают авторы Telegram-канала "Мейстер". Диктуемая внешнеполитическими обстоятельствами необходимость обеспечить достаточный уровень обороны и безопасности, в том числе социально значимую поддержку участников СВО и их семей, гарантирована финансированием из стабильных источников, считают эксперты.

Вторая по значимости "экономическая" статья расходов — технологическое лидерство и соответствующая инфраструктура, без которых невозможно переформатировать экономику, перейдя к новому технологическому укладу и доминирующим позициям в глобальной конкуренции. На эти цели выделили 1,9 трлн рублей и свыше 4,6 трлн рублей на развитие дорожно-логистической сети, включая формирование международных транспортных коридоров в соответствии с перестройкой внешнеэкономической модели.

Важно, что созданы конструкции, которые обеспечивают стабильность бюджета. Помимо повышения одного из самых гарантированной поступающих налогов — НДС (что позволило избежать болезненных сокращений социальных расходов) введен целевой налог на букмекеров, не затрагивающий интересы большинства населения. Намечено сократить льготы для отдельных частных корпораций, а также будут рассмотрены инициативы по снижению выплат по демпферу, что создаст условия для оптимизации цен на моторное топливо. В совокупности эти и другие меры укрепляют устойчивость и сбалансированность бюджета, сохраняя уровень социального оптимизма. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что НПЗ Инди увеличивает экспорт нефтепродуктов.

Фото: сайт правительства РФ