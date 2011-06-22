НПЗ Инди увеличивает экспорт нефтепродуктов: мнение экспертов

Эти поставки направлены в том числе и в Европу, где они помогут пройти отопительный сезон.

НПЗ Индии увеличивают экспорт нефтепродуктов до максимума за последние годы. Эти поставки направлены в том числе и в Европу, где они помогут пройти отопительный сезон, пишет Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на Reuters. Агентство дополняет, что индийская Nayara Energy, попавшая под санкции ЕС, приспособилась к ним и наращивает экспорт нефтепродуктов.

Эксперты уточнили, что, несмотря на угрозы Брюсселя и Вашингтона, Индия не прекращает закупок "черного золота" из России, получая хорошую маржу с его переработки и экспорта. Европа продолжает закупать эти нефтепродукты. Телеграмеры уверены, что поставки из России пресечь не удастся: об этом говорит статистика Bloomberg недельной давности – экспорт нефти из России сейчас на максимуме за последние 16 месяцев.

В этом росте экспорта, увы, есть и печальная нота – атаки на НПЗ России даром не прошли, переработка снизилась, накопившиеся непереработанные объемы и идут на экспорт. Но главного – наличия политической воли и желания со стороны других государств покупать российскую нефть – это не отменяет примерно никак. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию.

Фото: Pxhere