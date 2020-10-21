Не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию: мнение экспертов

Список таких профессий будет определяться каждым регионом отдельно.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий девятиклассникам, не сдавшим ГИА, бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и некоторым должностям служащих. Список таких профессий будет определяться каждым регионом отдельно в зависимости от потребностей и возможностей профтехучилищ/колледжей, уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, проект вполне логичный – государство стремится поддерживать всех граждан, в том числе для того, чтобы исключить формирование отверженных групп, которые в силу недоступности образования уходят в криминал.

Ну а те, кто и в этом режиме будет неспособен учиться, уже скорее нуждаются в медицинской помощи в силу особенностей интеллектуального развития, но для этого потенциальных пациентов надо как минимум увидеть. Что и позволит сделать новый порядок подготовки. Telegram-канал "Мейстер"

