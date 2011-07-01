В 2025 году чаще всего называли возрождение культуры и духовности (31%), патриотизма (29%), а уже потом — сильного лидера и сильное государство (по 28%).

Недавний опрос ВЦИОМ показал: за 25 лет представления россиян о том, что нужно стране в первую очередь, сильно изменились. В 2000 году люди ставили на первое место сильного лидера (72%) и сильное государство (59%). Сейчас же эти варианты остаются в списке, но не доминируют, пишет Telegram-канал "Мейстер".

В 2025 году чаще всего называли возрождение культуры и духовности (31%), патриотизма (29%), а уже потом — сильного лидера и сильное государство (по 28%). Также заметны ответы про традиции (22%), демократические институты (17%) и национальную идею (16%). Даже про развитие экономики вспомнили — пусть и в формате "другое", что отметили 2% участников, уточняют телеграмеры.

Общественный запрос заметно сместился: потребность в сильной власти в целом удовлетворена, поэтому на первый план выходит тема ценностей, культуры и своего пути развития. Россияне все меньше ориентируются на чужой опыт и все больше говорят о собственных основах и традициях. Telegram-канал "Мейстер"

