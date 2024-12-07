Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков

Учитывая, что 2-й блок АЭС в Бушере активно достраивается, а по 3-му соглашение подписано, речь идет о финальном 4-м блоке этой станции, а также строительстве нового объекта на 4 энергоблока.

Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков в республике. Он отметил, что в межправительственном соглашении двух стран предусматривалось, что Россия построит 8 блоков, 4 из которых в Бушере. На новсоть обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Учитывая, что 2-й блок АЭС в Бушере активно достраивается, а по 3-му соглашение подписано, речь идет о финальном 4-м блоке этой станции, а также строительстве нового объекта на 4 энергоблока, подчеркнули телеграмеры. Стоимость подобного проекта можно примерно оценить – строящуюся в Турции 4-блоковую АЭС Аккую схожего размера глава "Росатома" Алексей Лихачев в 2024 году оценил в $24-25 млрд.

Сумма значительная, тем более что она может вырасти за счет продаж оружия - для защиты АЭС в Бушере России продала стране ЗРК "Тор-М1". А учитывая, что на создание АЭС в Бушере Москве в свое время не пришлось выдавать кредит, а республика лишь единожды опоздала с одним из платежей на нее, несмотря на все свои подсанкционные проблемы, то это выглядит привлекательной возможностью получить живые деньги как для российского бюджета, так и для наших поставщиков высокотехнологичного оборудования. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere